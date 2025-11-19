Entre Ríos concretó la primera exportación certificada de naranjas frescas hacia Ecuador
El Litoral argentino, junto con Tucumán, es uno de los principales polos citrícolas del país. En este contexto, Entre Ríos logró un hito histórico al certificar su primer envío de naranjas frescas hacia Ecuador, un paso clave para la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento del sector.
Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el organismo certificó en la provincia el envío de naranjas argentinas tratadas oficialmente contra la Mosca de la fruta (Ceratitis capitata), cumpliendo con todas las exigencias fitosanitarias requeridas por el país comprador.
Naranjas de exportación
El embarque estuvo compuesto por 20 pallets, con 1.592 cajas y un peso total de 23.880 kilos, y se realizó en cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo (PTO) firmado entre Senasa y Agrocalidad de Ecuador. Dicho plan establece los requisitos fitosanitarios para el ingreso de cítricos frescos argentinos al mercado ecuatoriano.
Entre las condiciones exigidas se encuentran el registro oficial de productores y empacadoras, la aplicación de buenas prácticas agrícolas (BPA), el manejo integrado de plagas, los procesos de selección y lavado, y el tratamiento cuarentenario de frío obligatorio (2,2 °C durante 21 días).
La operación culminó con la inspección oficial, el muestreo de frutos y la emisión del Certificado Fitosanitario de Exportación, que incluyó la declaración adicional acordada entre ambos países. Desde Senasa destacaron que tanto la provincia como el sector empresario esperan que este envío sea el primero de muchos y que contribuya a la apertura de nuevos mercados estratégicos.
Este avance fue posible luego de que, a fines de octubre de 2024, Ecuador y Argentina firmaran el plan de trabajo que define los requisitos para el ingreso de fruta cítrica fresca a ese país, habilitando en consecuencia esta primera exportación desde la región entrerriana.
“Esta primera exportación certificada demuestra la capacidad del sector citrícola entrerriano para cumplir estándares internacionales, abrir nuevos mercados y fortalecer la competitividad regional”, remarcaron desde el organismo sanitario.