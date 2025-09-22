“Entre Ríos con Vos” llega al departamento Colón con su tercera parada
El programa Entre Ríos con Vos, impulsado por el Gobierno provincial para acercar trámites, servicios y programas a cada rincón del territorio, tendrá esta semana su tercera escala en el departamento Colón.
Según se informó, este martes 23 de septiembre la iniciativa estará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Colón, de 10.30 a 17. En tanto, el miércoles 24 de septiembre la actividad se trasladará al Club Santa Rosa de San José, de 10 a 16.
El operativo, organizado por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, concentra en un mismo espacio a organismos del Estado provincial para que los vecinos puedan gestionar trámites, recibir asesoramiento, acceder a programas y participar en propuestas culturales, deportivas y recreativas.
Entre los servicios destacados se encuentran:
- Tramitación de DNI y pasaporte a través del Registro Civil Móvil.
- Capacitación sobre la Boleta Única Papel.
- Talleres de reciclaje, cuidado ambiental y salud.
- Programas de apoyo a emprendedores, cooperativas y mutuales.
- Oferta de talleres y oficios para jóvenes y adultos.
- Actividades de Cultura y Deportes, con espectáculos y propuestas para toda la familia.
En la oportunidad participarán del operativo la Secretaría General de la Gobernación; los ministerios de Gobierno y Trabajo, Desarrollo Económico, Desarrollo Humano, Seguridad y Justicia, y Salud; además del Copnaf y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
Desde la organización remarcaron que “ER con Vos continúa recorriendo departamentos de la provincia con el objetivo de que el Estado esté presente de manera cercana, eficiente y federal en todo el territorio, respondiendo a las necesidades concretas de la ciudadanía”.