Entre Ríos completó el ciclo de capacitación en grupos de running con jornada presencial en Paraná
La Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes, llevó adelante el cierre del ciclo de capacitación en grupos de running, con una jornada presencial desarrollada en la costanera baja de Paraná. La propuesta, coordinada por la Dirección de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, a cargo de Martín Amden, contó con la disertación del profesor y entrenador nacional de atletismo Alexis Abot.
El programa combinó cuatro encuentros virtuales y una jornada presencial, reuniendo a entrenadores, profesores y referentes deportivos de diversas localidades entrerrianas, interesados en fortalecer sus conocimientos sobre la planificación y conducción de grupos de running.
Durante el cierre, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó la importancia de la capacitación continua como eje de gestión y subrayó que estas instancias permiten mejorar el trabajo en clubes, municipios y espacios educativos, potenciando la práctica deportiva como herramienta de inclusión, salud y desarrollo comunitario.
Uranga afirmó que la Secretaría busca generar ideas que lleguen a los municipios para impulsar escuelas y talleres de running, fomentando la capacitación y la participación de más personas en la actividad deportiva. “El running combina actividad física y deporte, y ambos son fundamentales para fortalecer cualquier comunidad”, expresó.
Por su parte, el capacitador Alexis Abot valoró la iniciativa provincial y el crecimiento del running como práctica recreativa y deportiva, y destacó que “no se trata solo de correr, sino también de compartir, aprender y mejorar la calidad de vida a través del movimiento y la participación grupal”.
También participó el profesor Sergio Alfonsini, quien acompañó las actividades teóricas y prácticas junto al equipo técnico de la Secretaría de Deportes, en el marco del trabajo articulado con municipios y actores locales del sistema deportivo entrerriano.
La jornada presencial en la costanera baja de Paraná cerró un ciclo formativo que incluyó instancias teóricas virtuales y tuvo como objetivo fortalecer la formación de referentes deportivos de toda la provincia.