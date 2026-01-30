Entre Ríos cierra enero con más de 2 millones de visitantes y un impacto económico récord de 173.500 millones de pesos
La provincia de Entre Ríos registró un arranque de temporada de verano con récords de turistas y actividad económica, según informó la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer). Durante enero de 2026, la provincia recibió 2.085.383 visitantes, con una ocupación promedio del 66% en plazas hoteleras y parahoteleras.
El gasto diario promedio por turista se situó en 102.243 pesos, generando un movimiento económico estimado en 173.544 millones de pesos, reflejando la relevancia del turismo en las economías locales y el entramado productivo entrerriano.
En la distribución territorial, Tierra de Palmares lideró la ocupación con 76%, seguida por Pueblos y Aldeas del Sur (66%) y Caminos del Palacio (60%). Otras zonas como Caminos Costeros y Lomadas y Humedales, Salto Grande, Río Nativo y Rincones del Centro mostraron ocupaciones que variaron entre 37% y 55%, evidenciando un flujo turístico equilibrado en toda la provincia.
El movimiento turístico estuvo impulsado por un calendario cargado de eventos nacionales y provinciales, incluyendo la Fiesta Nacional del Carnaval del País en Gualeguaychú, la Fiesta Nacional del Lago en Federación, la Fiesta Nacional de la Sandía en Santa Ana, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante, la Fiesta Nacional del Lino en Lucas González, la Fiesta Nacional de la Playa en Concepción del Uruguay y el Triatlón Internacional de La Paz.
A estos eventos se sumaron celebraciones provinciales y regionales, como la Fiesta del Sol y del Río en Valle María, la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza y el balneario Thompson de Paraná, la Fiesta del Turista en Colón y la Fiesta del Campamentista en San José, entre otras.
El presidente del Emturer, Jorge Satto, destacó que “el gran motor del movimiento en la provincia es el calendario de eventos y fiestas populares, que permite mostrar la identidad de cada destino y distribuir el turismo en todo el territorio”. Asimismo, remarcó que “estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre el gobierno provincial, los municipios y el sector privado, tanto en la generación de propuestas como en la promoción turística”.
El balance de enero refleja una actividad sostenida durante todo el mes, con picos en los principales eventos. Las perspectivas para febrero son positivas, con un buen nivel de reservas y el impulso del fin de semana largo de Carnaval, consolidando una temporada de verano favorable para Entre Ríos.