Entre Ríos certifica producción ganadera sostenible en reservas naturales
El Gobierno de Entre Ríos firmó un convenio con la finca Les Amis para aplicar el sello Raíz Nativa y un sistema de trazabilidad a carne vacuna de raza Wagyū, producida en una reserva natural de uso privado.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, posiciona a la provincia entre las primeras del país en certificar productos provenientes de áreas de reserva de usos múltiples, bajo esquemas productivos que preservan bosque nativo, pastizales y recursos hídricos. El programa de certificación y trazabilidad, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Económico, busca garantizar transparencia, escalabilidad productiva y sostenibilidad, además de generar oportunidades en mercados internacionales cada vez más exigentes en materia ambiental.
La firma del acuerdo contó con la participación de la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Walter Sione; el director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Pablo Aceñolaza; el director de Economía del Conocimiento, Matías Ruiz; los representantes de Les Amis, Naira Camacho Villalobos y Luis Barcos; y la especialista en trazabilidad Agustina Baigorria.
Hojman destacó: “Es fundamental para la provincia estar entre las primeras en certificar productos que provienen de áreas de reserva de usos múltiples, con esquemas productivos que permiten conservar el bosque nativo, el pastizal y los recursos hídricos. Este convenio refleja el compromiso del Ministerio de Desarrollo Económico con la sostenibilidad”.
Sione señaló: “Los sistemas de trazabilidad actuales no solo agregan valor a los productos, sino que son una herramienta clave para mejorar procesos en las empresas. Desde el ministerio, apostamos a impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en todos los sectores productivos de Entre Ríos”.
Por su parte, los representantes de Les Amis remarcaron que el sello Raíz Nativa y el sistema de trazabilidad serán diferenciales para acceder a mercados internacionales y responder a la creciente demanda de información sobre el origen y el impacto ambiental de los productos.