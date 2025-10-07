Entre Ríos cerró una participación histórica en los Juegos Evita 2025 con 57 medallas
La Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes, acompañó a la delegación entrerriana que culminó una semana histórica en Mar del Plata, logrando un total de 57 medallas en disciplinas convencionales y adaptadas.
La edición nacional de los Juegos Deportivos Evita 2025 finalizó este sábado al mediodía, dejando para Entre Ríos un balance altamente positivo tras días de intensa competencia y convivencia.
La delegación provincial obtuvo 20 medallas de oro, 15 de plata y 22 de bronce, con logros alcanzados en deportes individuales y colectivos, tanto en el ámbito convencional como adaptado. Estos resultados reflejan la amplitud del trabajo deportivo que se desarrolla en todo el territorio entrerriano.
El evento reunió a miles de jóvenes de todo el país durante cinco días y en 36 disciplinas —29 convencionales y 7 adaptadas—, consolidándose como la política pública más importante de inclusión deportiva de la Argentina.
Desde la Secretaría General de la Gobernación se destacó la magnitud de la organización y la oportunidad que tuvieron los atletas de compartir experiencias, competir con pares de otras provincias y sumar vivencias que fortalecen su desarrollo humano y deportivo.
“Nuestros jóvenes demostraron que el deporte es mucho más que competencia: es trabajo en equipo, inclusión y aprendizaje, y como gestión provincial estamos orgullosos de haberlos podido acompañar”, expresó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.
Por su parte, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, valoró el desempeño competitivo y la satisfacción de los jóvenes entrerrianos, resaltando la importancia de los encuentros, la convivencia y el aprendizaje como objetivos centrales de esta instancia nacional.
A la par de la actividad en Mar del Plata, Uranga destacó que la Secretaría continúa avanzando en iniciativas estructurales para el deporte entrerriano, como la implementación de la Ley de Mecenazgo, la firma de un convenio con el Consejo General de Educación, y el acompañamiento a proyectos internacionales, entre ellos la postulación de Entre Ríos como sede de competencias de sóftbol.
Con este cierre, la provincia ratifica el compromiso y el esfuerzo de sus deportistas, entrenadores y equipos técnicos, en el marco de una política deportiva sostenida que promueve la inclusión, la formación y el desarrollo en cada rincón del territorio entrerriano.