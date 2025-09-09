Entre Ríos cerró las instancias participativas del Plan de Respuesta al Cambio Climático
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos llevó adelante en Paraná el cierre del ciclo de instancias participativas destinadas a fortalecer el involucramiento ciudadano en la definición de políticas ambientales.
La propuesta forma parte de lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, que establece la elaboración de planes jurisdiccionales en articulación con la Estrategia Nacional de Cambio Climático. De esta manera, la provincia avanza en el cumplimiento de compromisos internacionales y en la construcción de una agenda climática propia con participación ciudadana.
Previo a la actividad de Paraná, se desarrollaron instancias en Gualeguaychú, Feliciano y Victoria, donde vecinos, organizaciones sociales, instituciones educativas, docentes, estudiantes, ONG y profesionales aportaron propuestas frente a los desafíos de la crisis climática.
El encuentro final tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas, con la participación de estudiantes de la UNER y la UADER, referentes de ONG locales, docentes y profesionales independientes.
La secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, destacó: “El cambio climático requiere respuestas colectivas y sostenidas. Estas instancias nos han permitido escuchar a la ciudadanía y construir, de manera participativa, el camino que Entre Ríos necesita”.
Asimismo, estuvieron presentes los diputados provinciales Juan Rossi y Noelia Taborda, junto a autoridades provinciales. El director de Cambio Climático, Maximiliano Gómez, adelantó que los próximos pasos serán la sistematización de los aportes y la elaboración del documento final del Plan, previsto para antes de fin de año.
El trabajo metodológico fue coordinado por los consultores Pablo Kriger y María Elena D’Abate, especialistas en planificación y gestión ambiental.