Entre Ríos cerró la paritaria estatal con acuerdo de mayoría tras la firma de UPCN
El Gobierno de Entre Ríos y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) sellaron este viernes al anochecer el acuerdo salarial que permitió dar por concluida la negociación paritaria en la provincia. En tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó no estar en condiciones de aceptar la propuesta y llevará la moción a un congreso el próximo lunes.
La paritaria quedó formalmente cerrada debido a que la UPCN cuenta con mayor representatividad sindical, por lo que su aceptación habilitó la validación del acuerdo por mayoría, conforme a la normativa vigente. De este modo, se garantiza la liquidación de haberes en tiempo y forma, que comenzarán a percibirse en la primera semana de marzo. No obstante, las partes acordaron mantener el diálogo permanente para abordar temas puntuales.
La propuesta establece una recomposición salarial para trabajadores activos y pasivos, con vigencia desde febrero de 2026. Para el personal activo se otorgará una suma fija no remunerativa y no bonificable, excluyendo al personal docente y a las fuerzas de seguridad. El monto equivale al 15,8 por ciento del sueldo de junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas, con un piso de 150.000 pesos y un tope de 320.000 pesos. En el caso del Escalafón General de Enfermería, el mínimo será de 160.000 pesos.
Además, se dispuso un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar respecto del último monto percibido.
Para el sector pasivo, el acuerdo contempla una suma fija de 75.000 pesos, que reemplaza la suma que se venía abonando hasta el momento.
Tras el encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, expresó: “Estamos muy conformes porque hemos logrado cerrar la paritaria con acuerdo por la mayoría. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) está firmando el acta paritaria; por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no se expresó ni a favor ni en contra por el momento y llevará la moción a un congreso el próximo lunes”.
Al fundamentar la modalidad elegida, Troncoso explicó que si se hubiera optado por una suma remunerativa y bonificable, “el aumento habría sido considerablemente menor”. Y agregó: “Entendemos, en consenso con las entidades sindicales, que hoy los trabajadores necesitan liquidez inmediata en el bolsillo, y la forma más rápida de garantizarla es a través de sumas no remunerativas”.
Finalmente, el titular de la cartera de Gobierno y Trabajo subrayó la importancia del vínculo con los gremios: “Más allá de la mesa paritaria y la negociación colectiva formal, hay permanentemente una negociación informal. Hablamos todos los días y tenemos las mesas sectoriales activas, los puentes están tendidos permanentemente y eso es muy importante en estos tiempos”.