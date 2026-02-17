Entre Ríos cerró el fin de semana de Carnaval con 97 % de ocupación y más de 365 mil turistas
Con un gasto promedio diario de 107.525 pesos por visitante, el movimiento turístico generado entre el viernes 13 y el martes 17 superó los 32 mil millones de pesos y alcanzó a todas las microrregiones de la provincia.
El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) informó que durante el fin de semana largo de Carnaval la ocupación promedio fue del 97 por ciento en todo el territorio provincial. En total, 365.550 turistas eligieron Entre Ríos, lo que generó un impacto económico estimado en 32.244.642.948 pesos.
Alta demanda y 22 maneras de vivir el carnaval
Los números confirmaron las proyecciones previas, que anticipaban altos niveles de reservas y una agenda intensa de actividades.
En ese marco, el carnaval se expresó a través de 22 modos de vivir la fiesta en 22 destinos, con desfiles, corsos barriales, espectáculos artísticos y propuestas culturales que dinamizaron cada microrregión.
Gualeguaychú, al tope con 100 % de ocupación
Uno de los principales polos fue Gualeguaychú, donde la Fiesta Nacional del Carnaval del País convocó a más de 63 mil espectadores en tres noches consecutivas.
La ciudad alcanzó el 100 por ciento de ocupación, al igual que Pueblo Belgrano, y derivó turistas hacia otras localidades de la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano.
Colón y la Fiesta Nacional de la Artesanía
En la Microrregión Tierra de Palmares, Colón concentró una importante afluencia gracias a la Fiesta Nacional de la Artesanía, que celebró su 41° edición.
Miles de visitantes participaron de la propuesta artística y cultural, lo que generó altos niveles de ventas para el sector artesanal y fortaleció la actividad comercial y de servicios, en complemento con playas, termas y naturaleza.
Costa del Paraná: gastronomía y deporte
En la costa del río Paraná, las fiestas gastronómicas populares fueron protagonistas en distintos puntos de la Microrregión Río Nativo.
A ello se sumó la carrera nocturna de trail running y trekking Odissea Di Notte, que combinó deporte y paisajes naturales, ampliando la oferta para el público visitante.
Termas, playas y actividades al aire libre
Durante las cuatro jornadas también se registró alta concurrencia en playas de río, los 15 complejos termales de la provincia, parques acuáticos y actividades como la vendimia, lo que favoreció la extensión de estadías y el recorrido por distintos destinos.
“El carnaval es una de las principales plataformas turísticas”
El presidente del Emturer, Jorge Satto, destacó que los resultados “reflejan el trabajo sostenido junto a los municipios, con una agenda que permitió distribuir la actividad en toda la provincia”.
En esa línea, subrayó que la ocupación en alojamientos, la alta circulación de visitantes y el impacto económico generado reafirman al carnaval como una de las principales plataformas de atracción turística de Entre Ríos, con incidencia directa en el empleo, el comercio y los servicios en cada microrregión.