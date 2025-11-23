Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 con nuevos acuerdos y gestiones de financiamiento
Marcando un hito en gestión ambiental y en el fortalecimiento de las relaciones internacionales subnacionales, Entre Ríos concluyó su participación en la COP30, la Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático realizada en Belém, Brasil.
La delegación provincial estuvo encabezada por la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, y el director de Cambio Climático, Maximiliano Gómez, quienes llevaron adelante gestiones para acceder a financiamiento directo y consolidaron la cooperación regional, con apoyo técnico y económico del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre Ríos integró la delegación de la Alianza Verde Argentina, junto a Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Misiones y Jujuy, un bloque que busca fortalecer la presencia federal dentro de la agenda climática global.
Hojman resaltó el valor de este posicionamiento internacional al señalar: “La COP30 no fue solo un foro, fue una mesa de negociación. Hemos logrado formalizar un acuerdo estratégico con el Consorcio Brasil Verde que nos permitirá abordar desafíos comunes, especialmente en la gestión de nuestros ecosistemas compartidos. Esto posiciona a Entre Ríos como un socio confiable a nivel internacional, contribuyendo a construir reputación frente al mundo”.
En materia financiera, la delegación avanzó en la presentación de proyectos ante el Fondo Verde del Clima (GCF), principal mecanismo de financiamiento de la CMNUCC. Además, se reafirmó el trabajo de cara a una nueva propuesta 2026-2027 ante el Fondo de Adaptación (FA) para acciones dentro del proyecto binacional de Adaptación al Cambio Climático (ACC) Río Uruguay.
La misión entrerriana también mantuvo reuniones con organismos como Regions4 y la Fundación Europea del Clima (ECF), con el fin de asegurar que la agenda climática subnacional siga incluida en futuros instrumentos de financiación internacionales.
El director de Cambio Climático, Maximiliano Gómez, destacó los avances en nuevas vías de financiamiento: “La prioridad era identificar fuentes accesibles y disponibles para la provincia. Además de la continuidad con el Fondo de Adaptación, cerramos contactos clave con organismos privados de la región para diseñar una estrategia integral que involucre el desarrollo de mercados de carbono y el diseño de eventuales bonos verdes y de biodiversidad, con un horizonte de mediano plazo”.