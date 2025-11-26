Entre Ríos celebró la Semana Global del Emprendimiento con inauguraciones, capacitaciones y apoyo financiero
El gobierno provincial desarrolló una amplia agenda de actividades en el marco de la Semana Global del Emprendimiento (GEW) 2025, con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor entrerriano. Las acciones se llevaron adelante en distintas localidades e incluyeron inauguraciones, capacitaciones y la entrega de herramientas financieras.
La programación comenzó en Concordia, donde se realizó el Desfile de Moda Circular, una propuesta orientada a fomentar la moda sostenible, el consumo responsable y la independencia económica.
Durante la semana se habilitaron nuevos espacios del programa ER-Impulsa en Gualeguaychú, Colón y Chajarí, acompañados de talleres sobre competencias digitales y comerciales, como Marketing Digital, Contenidos Visuales y Herramientas de Venta.
En Gualeguay, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, encabezó la entrega de microcréditos a nueve proyectos de marroquinería, gastronomía y textil. En la ciudad también se inauguró un nuevo espacio ER-Impulsa. El financiamiento permitirá adquirir insumos, mejorar procesos productivos y ampliar la capacidad de trabajo de los emprendimientos.
Por otra parte, en Villa Urquiza se realizó el cierre de las mentorías en la Escuela Agrotécnica Nº 39. Tras dos años de trabajo articulado entre la institución y el Ministerio de Desarrollo Humano, los estudiantes recibieron certificados destinados a potenciar sus habilidades y promover su autonomía.
Agenda reprogramada
La Feria de Emprendedores Entrerrianos y la presentación de la nueva imagen de Manos Entrerrianas se llevarán a cabo este viernes 28 de noviembre, de 17 a 23, en la plaza Enrique Carbó de Paraná.