Entre Ríos celebra una nueva edición de la “Noche de los Museos” con más de 120 espacios culturales abiertos en toda la provincia
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Cultura organizan para este viernes 14 de noviembre, de 19 a 24 horas, una nueva edición de la tradicional “Noche de los Museos Entrerrianos”. El secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, acompañado por el director del Museo de Ciencias Naturales “Antonio Serrano”, Gastón Fleita, visitó los estudios de Radio Diputados para brindar detalles de la propuesta que se desarrollará en espacios de toda la provincia.
“Estamos orgullosos y felices de sumar a tantas instituciones que representan a todos los departamentos; son 120 espacios culturales, institucionales y patrimoniales que abrirán sus puertas en un horario inusual y ofrecerán actividades especialmente pensadas para esa tarde-noche. En la Plaza Alvear de Paraná estará el escenario central, donde habrá números musicales y un patio gastronómico”, comentó Stoppello. “La idea es compartir la identidad entrerriana, poner en valor todo lo que se trabaja en esos espacios. Paraná, particularmente, tendrá sus seis museos abiertos, galerías de arte, escuelas y actividades para toda la familia; cada año se suman nuevos sitios, como el caso del Túnel Subfluvial en esta oportunidad”.
El funcionario destacó que todas las actividades comenzarán a las 19 y se extenderán hasta las 24 horas, siempre con entrada libre y gratuita. “En el sitio web y las redes de Cultura Entre Ríos puede consultarse el listado completo de los espacios que participan y qué ocurrirá en cada uno, para que cada persona pueda elegir con anticipación lo que prefiera”.
Asimismo, Stoppello resaltó algunos espacios destacados: “El Museo Provincial de Bellas Artes, que va camino a cumplir 100 años, abrirá sus puertas para mostrar el 62° Salón Anual, resultado del certamen más importante de artes visuales de la provincia, adelantando su inauguración prevista para el 20 de noviembre”.
Por su parte, Gastón Fleita, director del Museo de Ciencias Naturales “Antonio Serrano”, subrayó que “además de los museos provinciales en Paraná, se abrirán centros culturales, la Biblioteca de la Editorial de la Provincia, el Archivo General y los tres museos provinciales en la costa del Uruguay: Concordia, Concepción del Uruguay y Colón, además del Molino Forclaz. En el Museo Histórico Provincial podrá apreciarse la reciente restauración de una de sus alas centrales, mientras que el Museo de Casa de Gobierno, junto a las Cámaras de Senadores y de Diputados, presentará un homenaje a Linares Cardozo, el padre de la chamarrita entrerriana, con una muestra pictórica inédita de su obra”.
En cuanto al museo que dirige, Fleita detalló que se presentará una “muestra inmersiva sobre peces de los ríos Gualeguay, Uruguay y Paraná”, que propone un diálogo con la naturaleza. “Por primera vez se suma el Mirador TEC, con una muestra sobre humedales y polinizadores, que incluye todo lo vinculado a la cultura de la miel”, añadió. También remarcó que “el centro de Paraná es un verdadero sitio patrimonial a cielo abierto, con más de 30 edificios patrimoniales que se suman a esta iniciativa”.
“La idea central de la Secretaría es federalizar la cultura, y para eso trabajan muchísimas personas en coordinación con los municipios y con el Consejo Provincial de Cultura”, concluyó Stoppello.
Link con el listado completo de los espacios que participan: Noche de los Museos Entrerrianos
Escuchá la entrevista completa: