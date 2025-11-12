Entre Ríos celebra la Semana Global del Emprendimiento con una agenda federal de actividades
Del 15 al 20 de noviembre, el Gobierno de Entre Ríos se suma a la iniciativa internacional que impulsa el espíritu emprendedor, la innovación y el desarrollo productivo, con una agenda que incluye inauguraciones, capacitaciones y una gran feria final en Paraná.
El Gobierno de Entre Ríos invita a participar de la Semana Global del Emprendimiento (GEW) 2025, una propuesta que se desarrolla en más de 170 países con el objetivo de promover el espíritu emprendedor, la resiliencia y la generación de nuevas ideas para el desarrollo económico.
Durante esta edición, la provincia será escenario de múltiples actividades que buscan fortalecer el ecosistema emprendedor y visibilizar el trabajo de quienes impulsan proyectos productivos en todo el territorio.
Las acciones incluyen la inauguración de nuevos Espacios ER-Impulsa, capacitaciones, entregas de microcréditos, encuentros con emprendedores, y la Feria de Emprendedores en Paraná, que marcará el cierre de la semana con espectáculos artísticos y el lanzamiento de la nueva imagen de la marca Manos Entrerrianas.
Cronograma
El sábado 15 de noviembre será el desfile de moda circular desde las 19 horas en el Castillo San Carlos, de Concordia.
El lunes 17 de noviembre se inaugurará el Espacio ER-Impulsa, desde las 11 horas en el Barrio Los Espinillos, de Gualeguaychú. En Gualeguay, desde las 13, se entregarán microcréditos en Segundo Gianello 132 y luego se concretará una capacitación sobre Marketing Digital para Emprendedores.
El martes 18 de noviembre finalizarán las mentorías y se entregarán certificados a estudiantes de la Escuela Agrotécnica Nº 39, de Villa Urquiza, desde las 8. En tanto, en San Martín 1.334 de Colón, se concretará la inauguración del Espacio ER-Impulsa, desde las 10.
La apertura del Espacio ER-Impulsa de Chajarí será desde las 13.30 en Pasaje Soledad S/N (planta alta de la terminal de ómnibus) y la capacitación sobre Contenidos visuales para redes sociales se iniciará a las 14 en el mismo lugar.
Además, desde las 8, en la Escuela Agrotécnica Nº 39 de Villa Urquiza finalizarán las mentorías y se entregarán de certificados a estudiantes; y desde las 16.30 será el momento de la capacitación sobre Herramientas prácticas para atraer y convencer en el Salón de la Democracia, de Federación.
El miércoles 19 sucederá el encuentro de diseño innovación y competitividad, desde las 9, en el salón La Nube (Posadas y Maipú), en Concepción del Uruguay. A las 18, se inaugurará el Espacio ER-Impulsa en Crespo, en 3 de Febrero 1.121.
Por último, el jueves 20 LabWow #1 para emprendedores creativos se concretará de 9 a 12 horas en el Mirador TEC, de Paraná. Y la Feria de Emprendedores de Paraná ocurrirá en plaza Enrique Carbó, de 16 a 22, con shows artísticos desde las 17 y lanzamiento de la nueva imagen de la marca Manos Entrerrianas a las 19.30.