Entre Ríos capacita a la Policía para actuar en crisis de salud mental en la vía pública
El Gobierno de Entre Ríos impulsa acciones de formación integral para que las fuerzas policiales puedan intervenir en espacios públicos ante crisis de salud mental y consumos problemáticos de drogas, en el marco del protocolo provincial de intervención.
En esta línea, se desarrolló una nueva capacitación destinada a personal policial de toda la provincia, dictada en modalidad híbrida: presencial en el Instituto de Formación de Policías Dr. Salvador Maciá, de Paraná, y virtual para los institutos del resto del territorio. Participaron más de 100 asistentes, entre efectivos en funciones y aspirantes.
Durante la apertura, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, afirmó: “Si bien sabemos que la asistencia y tratamiento en estos casos corresponden al área de Salud, la Policía tiene el deber de intervenir cuando hay riesgo para la integridad de la persona o de terceros. Por eso impulsamos estas capacitaciones que buscan optimizar las intervenciones”.
En la misma sintonía, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, subrayó: “Hay múltiples factores que intervienen en el desenlace de una crisis de salud mental pública y nos estamos ocupando en capacitar a todos nuestros policías. Hoy sabemos que, socialmente, las crisis en cuestiones de salud mental son un problema y no podemos mirar para otro lado: desde el Estado nos tenemos que hacer cargo”.
El director general de Salud Mental, Esteban Dávila, destacó que la formación brinda herramientas para abordar cada caso atendiendo a la diversidad de personas y situaciones. Por su parte, el jefe de Policía, Claudio González, remarcó: “El personal policial es quien está en territorio y aborda en primera instancia esta problemática. Darle herramientas a los agentes es fundamental y, sobre todo, incorporar nuevos paradigmas de acción”.
También el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, Aníbal Sattler, y el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, coincidieron en la importancia de articular políticas públicas para fortalecer acciones educativas transformadoras.
En la capacitación participaron, además, la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; el secretario ejecutivo del Órgano de Revisión, Martín Cabrera; la coordinadora del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, Delfina Noé; autoridades de las 17 jefaturas departamentales; la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, Yanina Schmidt; y los docentes del Ministerio de Salud Estela Duerto y Juan Hernández.
La iniciativa es fruto del trabajo intersectorial entre el Ministerio de Salud —a través de la Dirección General de Salud Mental—; el Ministerio de Seguridad y Justicia, mediante la Dirección General de Derechos Humanos y la Policía de Entre Ríos; el Ministerio Público de la Defensa – Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos; y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), a través de su Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. El objetivo es continuar brindando herramientas y consolidar la corresponsabilidad en el cuidado de la salud mental como prioridad social.