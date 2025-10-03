Entre Ríos brilla en los Juegos Evita 2025: medallas y grandes actuaciones de sus jóvenes atletas
La delegación de Entre Ríos compite con grandes resultados en los Juegos Nacionales Evita 2025, la cita deportiva más importante del país para jóvenes. Con la participación de 360 atletas entrerrianos, la provincia reafirma la política deportiva que impulsa el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello.
Los logros obtenidos y el entusiasmo de los jóvenes reflejan el espíritu de los Juegos Evita: competir al máximo nivel nacional, encontrarse con pares de todo el país y crecer en lo personal y deportivo.
Uno de los grandes hitos lo protagonizó Agustín Wendler Kosman, de La Paz, quien conquistó la medalla de oro en triatlón en su tercera participación. “Vine a buscar lo que quería, necesitaba ganar. Hace mucho que lo venía entrenando con mi familia y mi entrenador Bruno Baldini. El año pasado me preparé y esta vez se dio, gracias al esfuerzo de todos”, expresó emocionado.
El joven deportista recordó los momentos más exigentes de la carrera: “En natación salí cuarto, pasé al tercero en la transición y en bici quedé primero, aunque un corredor de Mendoza me acortaba la diferencia. Sabía que en la última vuelta tenía que dejar todo. Llegué con 17 segundos de ventaja”. Wendler Kosman dedicó el podio a su abuelo y destacó que su clasificación la consiguió en los Juegos JADAR, donde fue primero.
El canotaje también dejó satisfacciones. Manuel Huck, integrante del equipo provincial, subrayó: “Mucho más que contento con los resultados, creo que no podría haber sido mejor. Individualmente y en equipo anduvimos muy bien. Estos días los estamos viviendo de forma espléndida”.
Por su parte, Valentino Ferrier resaltó el rendimiento colectivo y la integración entre provincias: “Desarrollamos bastante bien la competencia, teníamos expectativas altas y no decepcionamos. Más allá de lo deportivo, lo mejor es poder conocer gente de otros deportes”.