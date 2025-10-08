Entre Ríos bate récord en donación de órganos con más de 60 procesos en lo que va del año
Entre Ríos ha superado la marca de 2024 en donación de órganos y tejidos, con 60 procesos realizados en toda la provincia a falta de tres meses para que termine el año. Este logro permitió que numerosos pacientes en lista de espera nacional, incluyendo a más de 170 entrerrianos, pudieran recibir un trasplante en 2025.
Estas cifras son el resultado del trabajo sostenido del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), que depende del Ministerio de Salud provincial.
Claves del éxito
Uno de los factores que impulsó este récord fue la inauguración, a principios de año, del Laboratorio de Inmunohematología e Histocompatibilidad. Junto al Banco de Tejidos Oculares del Hospital San Martín de Paraná, esta nueva infraestructura optimiza la logística de los operativos, reduciendo tiempos y costos. Esto ha posicionado a la provincia como un referente a nivel nacional.
El Cucaier también ha puesto un fuerte énfasis en la capacitación constante del personal sanitario, especialmente en los hospitales de referencia de la provincia como el Delicia Concepción Masvernat de Concordia, el Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y el Centenario de Gualeguaychú. Estas unidades coordinadoras han permitido llevar a cabo operativos de donación tanto en instituciones públicas como privadas.
Este año, uno de los objetivos principales del organismo fue reactivar la donación en la costa del Uruguay, un logro que se ha concretado con varias donaciones de órganos y tejidos. Esto no solo demuestra el compromiso del personal de salud, sino también el éxito de las campañas de concientización dirigidas a la comunidad.