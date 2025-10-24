Entre Ríos bajo alerta por tormentas fuertes y severas durante el fin de semana
La provincia de Entre Ríos se encuentra bajo una advertencia meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a la llegada de un intenso sistema de tormentas que afectará la región entre el viernes y el sábado.
Alertas amarilla y naranja en distintas zonas
El organismo nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja para diferentes departamentos de la provincia, advirtiendo sobre riesgos significativos asociados a las condiciones climáticas.
Las zonas bajo alerta amarilla experimentarán tormentas fuertes, con abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman precipitaciones acumuladas entre 40 y 70 mm.
Por su parte, las áreas bajo alerta naranja registrarán un escenario más severo, con fenómenos similares, pero con mayores acumulados de lluvia, que podrían llegar a entre 70 y 100 mm.
Recomendaciones de Protección Civil
Ante el pronóstico, las autoridades provinciales y municipales recomendaron a la población extremar precauciones y seguir las siguientes indicaciones:
- Asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, carteles o muebles de jardín.
- Evitar circular durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta.
- No cruzar calles o zonas anegadas, ya que el agua puede ocultar peligros o corriente fuerte.
- Permanecer informados a través de los canales oficiales y tener a mano los números de emergencia.
- En caso de granizo o ráfagas intensas, refugiarse en lugares seguros y evitar permanecer al aire libre.
Las autoridades del Sistema de Alerta Temprana y Protección Civil continúan monitoreando la evolución del fenómeno, que podría extenderse a parte del domingo con lluvias aisladas.