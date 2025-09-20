Entre Ríos: avanza la etapa final de la consulta pública del Plan de Respuesta al Cambio Climático
El Gobierno de Entre Ríos anunció que la instancia de consulta pública del Plan de Respuesta frente al Cambio Climático permanecerá abierta hasta el viernes 26 de septiembre, invitando a la ciudadanía a participar activamente y aportar su visión sobre las medidas de adaptación y mitigación propuestas.
Se trata de un instrumento de planificación provincial que tiene como propósito definir y actualizar las estrategias para hacer frente a los efectos del cambio climático, tanto desde la mitigación de emisiones como desde la adaptación a los impactos inevitables. El plan se encuentra alineado con la Ley Nacional 27.520, y busca establecer un diagnóstico climático para Entre Ríos junto con un listado de medidas prioritarias.
La consulta pública se constituye como un espacio abierto para que los entrerrianos puedan enriquecer la planificación y sumar perspectivas diversas al proceso.
Podrán participar todos los ciudadanos mayores de 16 años, quienes tendrán la posibilidad de aportar sus opiniones mediante un formulario en línea. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la iniciativa se desarrolla en un marco de ampliación de la participación ciudadana, garantizando que la voz de la sociedad sea parte del diseño de políticas frente a la crisis climática.