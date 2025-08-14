Entre Ríos avanza hacia la receta electrónica obligatoria en 2026
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, junto a parte de su equipo técnico, mantuvo un encuentro con autoridades de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), el Colegio de Farmacéuticos (Cofaer) y la Federación Médica (Femer) para evaluar el avance de la receta electrónica, que será el único medio de prescripción de medicamentos en la provincia a partir de enero de 2026.
En la reunión participaron el presidente de OSER, Mariano Gallegos; el vicepresidente de Cofaer, Claudio Iriberry; el referente del área de sistemas de Femer, Gastón Krumm; y funcionarios del Ministerio de Salud.
Blanzaco subrayó que “es fundamental que todos los actores del sistema de salud trabajemos de manera conjunta para lograr la implementación plena de esta nueva modalidad”. Recalcó que la meta es completar el proceso en enero de 2026, momento en que todas las recetas serán electrónicas.
El director general de Recursos Materiales Hospitalarios y Centros de Atención Primaria, Santiago Romero Ayala, recordó que desde octubre de 2024 el subsector público utiliza la receta electrónica en el sistema Sader, tras un período de capacitaciones. “A la fecha, ya se han emitido más de 130.000 recetas desde esta plataforma para los entrerrianos”, indicó.
Romero Ayala destacó además el crecimiento sostenido de profesionales de OSER y Femer que adoptan la herramienta, lo que permite proyectar que en 2026 las recetas en papel quedarán definitivamente en el pasado.
Cabe señalar que el 1 de enero entró en vigencia la Ley Nacional 27.553 de Recetas Electrónicas o Digitales, a la que Entre Ríos adhirió mediante la Ley Provincial 10.977, reglamentada por el Decreto 4939/23 MS del 7 de diciembre de 2023.