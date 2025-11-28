Entre Ríos avanza en nuevas estrategias para reforzar la atención en salud mental en hospitales de Diamante
Autoridades del Ministerio de Salud de Entre Ríos mantuvieron una reunión de trabajo con directivos y equipos profesionales de los hospitales Colonia de Salud Mental y San José, de Diamante, con el objetivo de fortalecer la articulación entre ambas instituciones en materia de urgencias, internaciones y derivaciones por salud mental.
El encuentro se realizó en el Hospital Colonia y contó con la presencia del director general de Salud Mental, Esteban Dávila, quien contextualizó la situación: “Venimos observando un incremento de la demanda en salud mental en todo el sistema sanitario público, y Diamante no es la excepción”.
Dávila subrayó la importancia de estas instancias de coordinación: “Estas instancias de diálogo y articulación entre los equipos hospitalarios, orientadas a optimizar los recursos y brindar una atención de mayor calidad, forman parte de una estrategia que venimos desarrollando en distintas localidades de la provincia”.
Durante la jornada, se trabajó en criterios comunes para la atención de urgencias, derivaciones e internaciones —voluntarias e involuntarias—, en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. También se avanzó en la definición de mecanismos para mejorar la respuesta sanitaria y fortalecer los circuitos de derivación.
La directora del Hospital Colonia, Silvina Bogado, destacó el acompañamiento provincial y expresó que el objetivo es “continuar fortaleciendo los abordajes en salud mental y la articulación entre el segundo y el tercer nivel de atención”. En esa línea, consideró que el encuentro fue muy productivo y permitió acordar estrategias centradas en la persona.
De la actividad también participaron la directora del Hospital San José, María José Echenique, así como equipos de gestión y profesionales de ambas instituciones.