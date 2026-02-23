Entre Ríos avanza en la receta electrónica con un convenio tecnológico para integrar el sistema Sader a farmacias privadas
El Ministerio de Salud de Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con la empresa entrerriana Galbop SRL para integrar las recetas electrónicas emitidas a través del Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (Sader) a plataformas de gestión farmacéutica privadas. El acuerdo permitirá que farmacias habilitadas accedan de manera segura a las prescripciones generadas en efectores públicos, sin generar costos para el Estado provincial.
El entendimiento tiene como objetivo interoperar las recetas electrónicas del sistema Sader con la plataforma tecnológica desarrollada por la firma, especializada en sistemas informáticos para la administración y gestión de farmacias.
A partir de esta integración, las farmacias privadas de la provincia podrán acceder en forma segura, oportuna y confiable a las prescripciones digitales, lo que facilitará la dispensa de medicamentos y mejorará la accesibilidad para los usuarios del sistema público de salud.
Desde la cartera sanitaria destacaron que el acuerdo no implicará erogaciones para el Ministerio y remarcaron la trayectoria de Galbop SRL, empresa con más de 30 años de experiencia en el sector.
El director general de Recursos Materiales de Hospitales y CAPS, Santiago Romero Ayala, explicó: “Esta integración posibilita que un afiliado a una obra social pueda retirar en una farmacia los medicamentos prescriptos en un efector público, accediendo al descuento correspondiente otorgado por su cobertura. De este modo, se amplía la accesibilidad, se fortalece la interoperabilidad del sistema y se optimiza la articulación entre el subsector público y el privado en beneficio de los ciudadanos”.
El convenio marca un nuevo paso en la estrategia de salud digital en Entre Ríos, consolidando el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado y sentando las bases para futuras iniciativas orientadas a mejorar la calidad y eficiencia del sistema sanitario provincial.