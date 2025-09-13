Entre Ríos avanza en la modernización de la obra pública con el Pliego Único de Condiciones Generales
El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, junto a la Secretaría de Legal y Técnica, presentó el Pliego Único de Condiciones Generales (PUCG), una herramienta que busca unificar y transparentar los procesos de contratación de obra pública en toda la Administración Pública Provincial.
Considerado un avance estratégico, el nuevo marco jurídico introduce por primera vez políticas de integridad en la selección y contratación, asegurando seguridad jurídica, igualdad de condiciones para los oferentes y un uso más eficiente de los recursos estatales. La iniciativa, pendiente desde 2006, tendrá aplicación en todos los organismos y dependencias provinciales.
La directora de Asuntos Jurídicos, Agostina Cechetti Secundini, destacó: “Es una herramienta que brinda previsibilidad, igualdad, publicidad y transparencia a todo el sistema de contrataciones. Ordena los procedimientos, reduce trámites innecesarios y asegura que las reglas sean claras y equitativas para todas las partes”.
El PUCG incorpora innovaciones clave, como la unificación de criterios, la reducción de trámites y la implementación de la licitación web. Además, establece un sistema de evaluación más claro, con puntajes móviles y un equipo evaluador permanente, que fomenta la participación de más oferentes y aumenta la competitividad. También incluye un régimen sancionatorio transparente, respetando el derecho de defensa y asegurando un registro preciso de penalidades.
Esta medida se suma a un conjunto de acciones destinadas a la modernización del Estado, entre ellas la eliminación del papel en los trámites, la trazabilidad de los procesos, la optimización de recursos y la igualdad de oportunidades para empresas públicas y privadas. Con su implementación, Entre Ríos da un paso hacia una gestión más eficiente y fortalece la confianza ciudadana en la administración pública.