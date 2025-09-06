Entre Ríos avanza en la investigación histórica del Servicio Penitenciario
Un segundo informe de avance, elaborado en conjunto por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Uader y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, aporta un análisis en profundidad sobre el origen y la evolución de las instituciones carcelarias en la provincia.
El estudio forma parte del proyecto “Construcción de la trama de hitos que configuran el surgimiento y consolidación de la institución penitenciaria en la Provincia”, que busca reconstruir la historia de la organización penitenciaria entrerriana desde sus inicios en el siglo XIX.
Investigación y hallazgos
El equipo de trabajo indaga en la construcción de las primeras cárceles provinciales y su desarrollo posterior, destacando que Entre Ríos fue una de las primeras jurisdicciones en contar con normativa penitenciaria propia, lo que sentó las bases del actual sistema.
“Evaluamos la historia del Servicio Penitenciario en la provincia. En esta oportunidad recibimos el segundo informe de la Universidad. Estamos muy contentos porque esto nos permite consolidar también al Servicio y analizar las cuestiones que tienen que ver con los modelos arquitectónicos y conceptuales de nuestra institución”, expresó el director general del organismo, Alejandro Miotti.
El informe repasa la evolución de las unidades penales en Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, señalando problemáticas históricas como el hacinamiento y la insalubridad, así como las reformas impulsadas por distintos gobiernos con el objetivo de transformar las prisiones en espacios de trabajo y educación.
Transformación reciente
Entre los hitos más relevantes, se destaca el cierre de la Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú, que dejó de funcionar tras 162 años de actividad. Este hecho es interpretado como un símbolo de la transformación del sistema penitenciario entrerriano, en línea con nuevas concepciones sobre el cumplimiento de las penas y la reinserción social.