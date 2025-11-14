Entre Ríos avanza en la gestión sustentable del agua con una red de monitoreo de aguas subterráneas
El Gobierno de Entre Ríos presentó en San Benito el informe final de la primera etapa del proyecto desarrollado junto al Instituto Nacional del Agua (INA), una iniciativa que permitirá fortalecer el conocimiento y la gestión sustentable del recurso hídrico en todo el territorio provincial.
El trabajo es impulsado por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a través de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias (Dghyos), y se enmarca en el proyecto Diseño e instalación de la red de monitoreo de aguas subterráneas de la provincia, parte del Plan Nacional Federal de Aguas Subterráneas (Pnfas) coordinado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Consejo Hídrico Federal.
La iniciativa tiene por objetivo promover un uso sostenible de las aguas subterráneas mediante acciones de relevamiento, medición y análisis, generando información clave para la planificación hídrica provincial y local. Durante esta primera etapa, el equipo técnico trabajó junto a cooperativas de agua del departamento Paraná, realizando visitas y estudios en territorio que permitirán contar con datos actualizados sobre cantidad y calidad del recurso.
El director de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos, subrayó que “este proyecto es el fruto de la colaboración y el compromiso de las cooperativas de agua, sin cuya participación no hubiera sido posible llegar a este resultado”. Además, adelantó que “se están realizando gestiones para que este trabajo pueda replicarse en otros departamentos y así completar el mapa de Entre Ríos”, remarcando que se trata de un proceso complejo pero indispensable para garantizar una gestión sustentable del recurso hídrico.
De la presentación participaron representantes de la Dghyos, del INA y del Municipio de San Benito. Estuvieron presentes el intendente Ariel Voeffray; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Paola Colazo; la especialista del INA, María del Valle Venencio; la representante de Dghyos, Mónica García; además de cooperativas de agua y vecinos de la localidad.