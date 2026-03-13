Entre Ríos avanza en la creación de la red municipal del Observatorio Económico Turístico
El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) comenzó la firma de convenios con municipios entrerrianos para implementar el Observatorio Económico Turístico (OET.ER). El primer acuerdo se concretó con la Municipalidad de Concordia, lo que permitirá integrar datos locales al sistema provincial de información turística.
El convenio de colaboración recíproca fue firmado por el presidente del Emturer, Jorge Satto, y el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y establece un marco institucional para coordinar la recolección, sistematización y análisis de información vinculada a la actividad turística en el territorio.
“Este convenio forma parte de la construcción de uno de los pilares de nuestro esquema de gobernanza”, señaló Satto, al explicar que el Observatorio Económico Turístico busca generar datos de calidad para la toma de decisiones y la planificación del sector.
El funcionario indicó que la iniciativa forma parte de un proceso que lleva más de un año de desarrollo, iniciado con una consultoría especializada y pruebas piloto en distintos municipios.
Además, el proyecto se articula con otras áreas del Gobierno provincial, entre ellas la Secretaría de Ciencia y Tecnología, cuyos procedimientos se apoyan en estándares del sistema estadístico nacional.
En ese esquema, los municipios cumplen un rol clave, ya que la información que alimentará el Observatorio surge de los relevamientos realizados en cada destino turístico. Por ese motivo, el Ente comenzó la firma de convenios con gobiernos locales para formalizar el compromiso de provisión y actualización permanente de datos.
El acuerdo con Concordia inaugura esta etapa de implementación territorial. La ciudad cuenta con la estructura y base de datos de un observatorio turístico local, que será adaptado para integrarse al funcionamiento de la plataforma provincial.
Según adelantó Satto, este es el primero de una serie de ocho convenios que se firmarán con municipios entrerrianos, con el objetivo de construir un muestreo representativo de la actividad turística provincial durante distintos momentos del año.
De esta manera, el Observatorio Económico Turístico se consolidará como una herramienta estratégica para la planificación, el análisis y el desarrollo del turismo en Entre Ríos.