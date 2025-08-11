Entre Ríos avanza con obras de reposición de ripio en la Ruta 13, Distrito Sauce
La Dirección Provincial de Vialidad inició este lunes las obras de reposición de ripio en la Ruta 13, departamento Nogoyá. La vicegobernadora Alicia Aluani acompañó el inicio de los trabajos y destacó la importancia de mejorar los caminos rurales para la producción y el acceso a las escuelas.
Este lunes por la mañana comenzó la reposicion de ripio en la Ruta 13, en el Distrito Sauce, departamento Nogoyá, como parte del plan de conservación de caminos rurales de Entre Ríos. La vicegobernadora Alicia Aluani participó de la apertura junto al senador provincial Rafael Cavagna, el intendente de Nogoyá Bernardo Schneider y autoridades de Vialidad Provincial.
“Al impuesto rural lo invertimos cien por ciento en los caminos de la producción”, remarcó Aluani, subrayando que las obras buscan garantizar accesibilidad tanto para productores como para estudiantes y docentes.
La mandataria provincial resaltó que, pese al contexto económico, el gobierno avanza con trabajos prioritarios en caminos rurales para garantizar la conectividad. “Queremos que ante una eventualidad o emergencia los caminos sean accesibles, no solo para la producción sino también para llegar a las escuelas”, afirmó.
La obra se ejecuta en coordinación entre la Jefatura Zonal de Vialidad de Nogoyá, el municipio y el gobierno provincial, priorizando los tramos más urgentes. “Es un trabajo conjunto que requiere la colaboración del sector público y privado para revertir años de abandono”, concluyó la vicegobernadora.