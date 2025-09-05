Entre Ríos apunta a duplicar el rendimiento del maíz con un plan del INTA
Un estudio participativo del INTA Paraná trazó la hoja de ruta para potenciar la producción de maíz en Entre Ríos, un cultivo estratégico para la economía regional.
Actualmente, la provincia produce 2,1 millones de toneladas, frente a una demanda estimada en 3,1 millones. Reducir la brecha de rendimiento se presenta como la clave para equilibrar esa diferencia y fortalecer la cadena agroindustrial.
Según el informe, el rendimiento promedio hoy es de 6 toneladas por hectárea, mientras que el potencial productivo se estima en 12 toneladas. Esto significa que, con mejoras en el manejo y las condiciones, la producción podría duplicarse.
Limitantes y diferencias regionales
Los talleres realizados en Gualeguay, La Paz y General Ramírez permitieron identificar tres grandes obstáculos:
- Baja fertilidad de los suelos,
- Altos costos de producción,
- Deficiencias en infraestructura rural.
La investigadora del INTA Paraná y coordinadora del proyecto, Paola Eclesia, destacó que cada zona enfrenta desafíos propios:
- En el norte, la limitante principal es la calidad de los suelos.
- En el centro-sur, el foco está en mejorar fertilidad y estructura.
- En el centro-oeste, los factores económicos —financiamiento e insumos— pesan más que los técnicos.
El estudio abre el camino para delinear estrategias de manejo y políticas de apoyo que permitan a Entre Ríos dar un salto productivo y consolidarse como una de las provincias líderes en la producción de maíz.