Entre Ríos apuesta a la IA: Frigerio lanzó la Temporada de Verano 2026 con “El Carpi” como embajador digital
El gobernador Rogelio Frigerio presentó en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, la Temporada de Verano 2026, acompañada por una campaña turística íntegramente desarrollada con inteligencia artificial y protagonizada por El Carpi, el ya popular influencer digital de la provincia.
“El éxito de Carpi está vinculado a que dice la verdad sobre lo que tenemos y de lo que somos capaces los entrerrianos”, afirmó el mandatario al encabezar el acto.
La campaña, titulada “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, es la primera de este tipo en el país y surge del HakIAton, un proyecto impulsado por el Gobierno provincial y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí se formó a comunicadores, diseñadores, especialistas en marketing y realizadores audiovisuales en herramientas de inteligencia artificial, dando origen al personaje que hoy protagoniza la estrategia promocional.
Los contenidos pueden seguirse en https://www.instagram.com/elcarpiok?igsh=MnF5ZnJrZnlob2t1.
Durante la presentación, Frigerio destacó que “el turismo es un sector que refleja nuestra identidad: arraigo, cultura, gastronomía y eventos”, y repasó varias de las acciones implementadas en su gestión: creación de microregiones, guía de oportunidades de inversión, articulación con el Ente Mixto de Turismo, el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones que incluye al turismo, la promoción de ferias y exposiciones, la primera oficina móvil de turismo, la homologación de alojamientos y 84 avales a fiestas provinciales y populares.
Según el gobernador, “somos todo eso que Carpi muestra, y eso nos permite sentirnos preparados para que Entre Ríos sea una de las principales plazas turísticas del país”.
El lanzamiento también contó con referentes nacionales. El director de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, Pablo Cagnoni, celebró la innovación de las campañas y afirmó que “aunque Entre Ríos es mucho más que turismo, para la Secretaría es sinónimo de turismo”.
A su vez, el secretario de Turismo provincial, Jorge Satto, resaltó que El Carpi, presentado durante el invierno, “generó empatía inmediata y atracción en ferias y eventos”. También valoró la estrategia de microrregiones, que integra localidades que por sí solas no podrían posicionarse en el mapa turístico.
La presentación reunió a medios de comunicación, creadores de contenido, autoridades nacionales, provinciales y municipales. También participaron el presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y los secretarios General de la Gobernación y de Ambiente, Mauricio Colello y Rosa Hojman.