Entre Ríos apoyó la planificación de feriados y la agenda federal de turismo en la Asamblea del CFT en San Juan
La provincia de Entre Ríos participó este jueves de la 173° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), realizada en San Juan como antesala del Foro Nacional de Turismo “Transformando destinos: tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”, con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.
La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, formó parte del encuentro que estuvo presidido por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el titular del CFT, Valentín Díaz Gilligan, junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), María Laura Teruel, y representantes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Uno de los principales temas tratados fue la organización del nuevo fin de semana largo de octubre, tras el corrimiento del feriado del 12, una medida impulsada por provincias como Buenos Aires y Entre Ríos. En ese marco, se debatieron estrategias conjuntas para fortalecer la promoción de destinos turísticos y se planteó la necesidad de otorgar previsibilidad al sector mediante la planificación del calendario de feriados 2026.
La asamblea también abordó otros temas clave: la preparación de la Feria Internacional de Turismo (FIT), un programa de incentivos para la temporada de verano y el lanzamiento de la campaña nacional “Promover verano en Argentina”.
El secretario de Turismo entrerriano, Jorge Satto, valoró la importancia del ámbito federal de discusión: “Argentina es un país diverso no solo por su extensión geográfica, sino también por lo histórico, las costumbres y los productos que se ofrecen turísticamente. Este espacio común nos permite plantear cómo nos impactan las medidas nacionales, qué necesidades y prioridades tenemos, y también trabajar sobre cuestiones comunes como el calendario de feriados y los corrimientos para promover fines de semana largos”.
Como conclusión, las provincias consensuaron elevar una nota al gobierno nacional con la propuesta de establecer en 2026 al menos un fin de semana largo por mes, medida que consideran clave para potenciar la economía del sector turístico en todo el país.