Entre Ríos: alerta amarillo este viernes y naranja para el sábado por lluvias y tormentas
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo para este viernes en todo el territorio entrerriano y emitió un alerta naranja para el sábado debido a lluvias y tormentas.
El alerta amarillo para este viernes abarca toda la provincia, con probables tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. La precipitación acumulada podría situarse entre 20 y 60 mm, superándose puntualmente en algunas zonas.
En tanto, el alerta naranja para el sábado prevé tormentas fuertes o severas en todo el territorio entrerriano, acompañadas de lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 km/h. Se estiman precipitaciones acumuladas de 40 a 80 mm, con posibles superaciones puntuales.
Desde la provincia recomiendan tomar precauciones:
- No sacar la basura ni retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes eléctricos.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- Estar atentos ante la posible caída de granizo.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.