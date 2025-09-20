Maran Suites & Towers

Entre Ríos: alerta amarillo este viernes y naranja para el sábado por lluvias y tormentas

Redacción | 19/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo para este viernes en todo el territorio entrerriano y emitió un alerta naranja para el sábado debido a lluvias y tormentas.

El alerta amarillo para este viernes abarca toda la provincia, con probables tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. La precipitación acumulada podría situarse entre 20 y 60 mm, superándose puntualmente en algunas zonas.

En tanto, el alerta naranja para el sábado prevé tormentas fuertes o severas en todo el territorio entrerriano, acompañadas de lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 km/h. Se estiman precipitaciones acumuladas de 40 a 80 mm, con posibles superaciones puntuales.

Desde la provincia recomiendan tomar precauciones:

  • No sacar la basura ni retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.
  • Evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes eléctricos.
  • No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
  • Estar atentos ante la posible caída de granizo.
  • Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X