Entre Ríos adelantará a los 15 meses la segunda dosis de la vacuna triple viral desde 2026
Con el objetivo de reducir el período de susceptibilidad frente al sarampión, la rubéola y la parotiditis, el Ministerio de Salud de Entre Ríos resolvió adelantar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral, que a partir de 2026 se administrará a los 15 meses de edad.
La medida comenzará a regir el 1º de enero de 2026 y apunta a prevenir complicaciones graves e incluso letales asociadas a estas enfermedades inmunoprevenibles, fortaleciendo las estrategias de prevención en la primera infancia.
Según se informó, los niños y niñas nacidos a partir del 1 de octubre de 2024 recibirán la segunda dosis a los 15 meses y no serán vacunados nuevamente a los 5 años. En tanto, quienes hayan nacido antes del 1 de octubre de 2024 y aún tengan pendiente la segunda dosis, completarán su esquema al cumplir los 5 años, tal como se venía aplicando hasta ahora.
La decisión se sustenta en el riesgo persistente de reintroducción de estas enfermedades en el país, en un contexto regional e internacional marcado por la disminución de las coberturas de vacunación, que en muchos casos se ubican por debajo del 95 por ciento recomendado. Si bien en Argentina no se registran casos autóctonos de sarampión desde el año 2000, ni de rubéola ni síndrome de rubéola congénita desde 2009, en los últimos años se notificaron brotes asociados a casos importados, con antecedentes en 2010, 2018, 2019, 2020, 2024 y 2025.
En el caso de la rubéola, aunque suele cursar de manera leve, la infección durante el embarazo —especialmente en el primer trimestre— puede generar síndrome de rubéola congénita en hasta el 90 por ciento de los casos, provocando consecuencias graves como muertes fetales y neonatales, sordera, ceguera, cardiopatías congénitas y otros trastornos severos.
La vacuna triple viral protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, tres enfermedades que requieren coberturas altas y sostenidas para evitar brotes y transmisión continua. Es una vacuna segura y altamente eficaz, elaborada con virus vivos atenuados, que necesita la aplicación de más de una dosis para alcanzar una inmunidad completa.
El adelantamiento de la segunda dosis fue impulsado por la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, con el aval de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), organismos que recomiendan la aplicación de la vacuna triple viral entre los 12 y 18 meses de edad.