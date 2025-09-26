Entre Ríos activa el Modo Carpincho en la 29° Feria Internacional de Turismo de América Latina
La provincia de Entre Ríos estará presente en la 29° Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025), que se desarrollará del sábado 27 al martes 30 de septiembre en el predio ferial de La Rural, en Palermo, Buenos Aires.
Bajo la coordinación de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, la provincia desplegará una participación destacada, con el Modo Carpincho activado y la representación de nueve de sus diez microrregiones turísticas. Durante cuatro días, los visitantes podrán disfrutar de una variada propuesta que combina sabores, cultura, experiencias y actividades turísticas para la próxima temporada.
Entre Ríos contará con dos espacios estratégicos: un stand en el sector Litoral del Pabellón Nacional y otro en el área Outdoor junto a Flecha Bus, integrando la promoción interna del evento con activaciones al aire libre diseñadas para atraer a los visitantes hacia la oferta turística de la provincia.
La agenda incluye cocina en vivo con recetas regionales, degustaciones de productos típicos de cada microrregión, presentaciones artísticas, juegos e interacciones con la mascota de Entre Ríos, y un cierre festivo diario.
En el stand, los asistentes podrán acceder a información completa sobre los destinos entrerrianos y participar en diversas activaciones. Por su parte, el espacio Outdoor presentará experiencias de turismo alternativo, paseos históricos, viajes educativos y opciones de transporte en colaboración con Flecha Bus, ampliando la oferta turística de la provincia.
Además, la programación contempla espectáculos musicales y artísticos, despliegue de los carnavales entrerrianos, rondas de negocios y acciones promocionales específicas para sectores estratégicos del turismo.
Con esta participación, Entre Ríos consolida su posicionamiento en una de las ferias más importantes de América Latina, proyectando la diversidad turística de la provincia y mostrando todo su potencial de cara a la próxima temporada.