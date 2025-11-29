Entre Ríos acompaña el posicionamiento federal y reafirma que las vacunas son seguras y salvan vidas
El Ministerio de Salud de Entre Ríos firmó un comunicado nacional conjunto en el que se reafirma la importancia del Calendario Nacional de Vacunación como herramienta central para la prevención de enfermedades graves y para la protección de toda la población.
Según se destacó en el documento, cada una de las vacunas incluidas en el calendario cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y evitar la muerte de millones de personas.
La provincia participó activamente en la elaboración del comunicado y adhirió al documento firmado por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, junto a sus pares de diversas jurisdicciones del país. El objetivo central fue ratificar la convicción de que la vacunación constituye una política sanitaria esencial, además de reafirmar el compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del calendario.
La declaración remarca que las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas, y subraya que cada dosis del Calendario Nacional atraviesa un proceso riguroso de evaluación antes de su aplicación. También sostiene que la vacunación es indispensable para evitar brotes, reducir la mortalidad por enfermedades prevenibles y fortalecer la salud pública en todo el país.
El texto destaca que la adquisición, distribución y aplicación de vacunas requiere una tarea coordinada entre Nación, provincias y municipios, labor que garantiza un acceso equitativo en cada punto del territorio argentino.
Al acompañar la firma del comunicado federal, Blanzaco expresó: “Vacunarse no es solo un acto de cuidado individual: es un compromiso colectivo. Cada dosis aplicada evita enfermedades que pueden ser graves y salva vidas. Las vacunas funcionan, son seguras, y están disponibles de manera gratuita para toda la población”.
Asimismo, señaló: “En Entre Ríos trabajamos todos los días para fortalecer la vacunación y garantizar el acceso a cada una de las dosis del Calendario Nacional. Hoy ratificamos, junto a todas las provincias, nuestra convicción: cuidar a la población es una prioridad y la vacunación es una herramienta irremplazable para lograrlo”.
El comunicado fue impulsado por el ministro de Salud de la Nación y los titulares de las carteras sanitarias de Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
Desde la cartera sanitaria provincial se recuerda que los centros de salud y hospitales de Entre Ríos cuentan con todas las vacunas del calendario, y se convoca a la población a asistir a los vacunatorios para completar esquemas y mantener al día la protección frente a enfermedades prevenibles.