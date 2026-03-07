Entre Ríos abre su agenda en Expoagro 2026 con charlas, financiamiento e innovación productiva
Este martes comenzará Expoagro 2026 en el autódromo de la ciudad de San Nicolás, donde Entre Ríos participará por segundo año consecutivo con un stand propio y una agenda de actividades vinculadas a las cadenas de valor de la provincia.
Empresas, industrias y prestadores de servicios formarán parte del espacio con acciones de promoción de sus desarrollos y productos. En ese marco también se realizarán actividades especiales, entre ellas la presentación del Registro Digital de Operadores de Fitosanitarios y del laboratorio regional para la identificación de la chicharrita, una plaga que afecta al cultivo de maíz.
Desde la apertura y hasta el jueves se desarrollará un calendario de charlas a cargo de especialistas. Durante la primera jornada, el ciclo de conferencias en el auditorio del stand comenzará a las 10 de la mañana con un abordaje sobre experiencias de agroecología extensiva en Entre Ríos. Luego se presentará una charla sobre yacimiento bioenergético, mientras que al mediodía se analizará la intensificación sustentable en monte nativo.
Más tarde se expondrá la propuesta “del residuo al activo climático” a través del modelo de innovación Tupana RGN. También se abordarán la ganadería regenerativa, la producción con suelo vivo y la rentabilidad, además de una iniciativa de economía circular para el departamento Concordia y la experiencia del Potrero de San Lorenzo. La jornada del martes cerrará con exposiciones sobre buenas prácticas para la agricultura sustentable y estrategias de mitigación de riesgos.
El miércoles, las conferencias comenzarán a las 11 con un eje puesto en energías renovables. Luego se desarrollará un conversatorio sobre oportunidades y desafíos en la producción y exportación de citrus, arándanos y pecanes, junto con el análisis de la integración agroindustrial frutícola regional en Entre Ríos.
Alrededor de las 13 horas se realizará un encuentro entre actores del sector público y privado de la cadena láctea para avanzar en la planificación del proyecto del Laboratorio Entrerriano de Calidad de Leche. Posteriormente se presentará el trabajo de MiradorTec en la provincia. La agenda continuará con un debate sobre la identificación electrónica en la ganadería argentina, analizada de la obligación a la oportunidad, y cerrará con una exposición sobre tokenización como puente hacia el financiamiento global.
Las propuestas de financiamiento abrirán la agenda del jueves, seguidas por la presentación del Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones de la provincia. También se analizarán las proyecciones de la producción agrícola, vinculadas a la transformación digital de la Red Meteorológica de Entre Ríos.
Durante esa jornada también se abordarán la competitividad de la industria metalúrgica entrerriana, el sistema de medición de patógenos peligrosos en criaderos intensivos y su cadena de valor, y estrategias hidrogeológicas y tecnológicas para optimizar la producción de agua, reducir la incertidumbre y proteger el acuífero. El cierre estará dedicado a la inteligencia aplicada a los agronegocios y los agroecosistemas integrados para maximizar rindes con mínima huella ambiental.
Entre las empresas que participarán en el stand de Entre Ríos se encuentran Stylo Camión, plataforma logística para camiones; Gross, dedicada a remolques y construcciones modulares; Kyas, servicios de biotraza para ganadería; Bioenergía Vich SA, generadora de energía renovable a partir de biomasa; y Tierra Viva Agroecología, especializada en asesoramiento para producción agroecológica y regenerativa.
También estarán presentes Agrobarroso, con soluciones productivas basadas en bosque nativo; Menter SAS, dedicada a la tokenización de activos reales; Apykap, fabricante de sembradoras y pulverizadoras a 12 volts para vehículos; Grupo Omega, servicios de control de plagas para la agroindustria; además del Banco Entre Ríos, el área de Turismo de la provincia, el Instituto Portuario y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro.
El pabellón entrerriano contará además con la participación de Veterinaria Hernández, Organiz Agropecuaria, VZ Ingeniería con su sistema Nano Test Bio, Tecnoar SRL con equipamiento para la industria alimenticia, Seinagro con sistemas de aspiración de polvo para plantas de cereales, y Flotapp, plataforma de gestión de flotas de maquinaria agrícola y camiones.
La oferta se completará con Geosk, servicios geológicos, hidrogeológicos y ambientales; Gexplo, especializada en ambiente, agua, minería y canteras; Tornería Sesa, dedicada a la fabricación de repuestos para extrusoras de soja y girasol; y Metalúrgica San Nicolás, fabricante de norias, sinfines y montajes metalmecánicos.