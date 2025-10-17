Entre los candidatos para conducir el nuevo ente regulador del gas y la electricidad figura el hijo de Héctor Maya, candidato a diputado nacional
La Secretaría de Energía de la Nación, conducida por María Tettamanti, tiene una lista de 20 postulantes, originalmente para el ENRE y el ENARGAS, que ahora están en carrera para integrar el directorio del nuevo organismo unificado por 5 años. Así lo reveló el medio especializado El Post Energético, que dio a conocer el listado en el cual se aprecia al entrerriano Héctor Maya, hijo del histórico dirigente justicialista y hoy candidato a legislador nacional por el Frente Entrerrianos Unidos.
Tras haber iniciado el proceso de unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad en un nuevo organismo, el Gobierno debe avanzar ahora con la designación de quienes serán sus directores por los próximos 5 años.
En la cartera que conduce María Tettamanti tienen un listado de 20 postulantes, integrado por actuales y ex funcionarios, especialistas y técnicos de carrera, entre los que figura el actual interventor del Enargas, Carlos Casares, exvocal de dicho ente durante el macrismo, que venía manifestando sus intenciones de quedar al frente del flamante ente.
Otro nombre destacado es Darío Arrué, histórico del ENRE, donde fue interventor con Milei mientras Eduardo Rodríguez Chirillo era el secretario de Energía. La nómina de candidatos también incluye a Alejandro Sruoga, ex funcionario de Juan José Aranguren durante el macrismo, al igual que Griselda Lambertini, directora académica del centro de estudio CEARE, quien fue vocal del ENARGAS durante la gestión del PRO.
También busca su lugar en el nuevo ente Héctor Maya, hijo de Héctor María Maya que ocupó diferentes cargos partidarios del peronismo, entre ellos fue diputado nacional entre 1983 y 1987, senador nacional entre 1995 y 2001 y candidato a gobernador en 1999, todos cargos ejercidos en representación del Partido Justicialista.
Por otra parte, de la mano de Alberto Rodríguez Saá, Héctor Maya (padre) fue candidato a vicepresidente por el Frente Justicia, Unión y Libertad para las elecciones de octubre de 2007, conformando la fórmula Rodríguez Saá-Maya.
Hoy, es uno de los candidatos del Frente Entrerrianos Unidos, un espacio que une a parte del Peronismo y al Partido Socialista, presentando a otros candidatos: como Gustavo Guzmán, Sofía Gan, Santiago Haddad y Fernanda Sanzberro.
Con la sanción de la Ley de Bases, se dispuso la fusión de ambos en el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, cuyo proceso de unificación se inició en julio pasado. El Gobierno estableció que tendrá un directorio integrado por 5 miembros, uno de los cuales será presidente, el cual tendrá mandato por 5 años, renovables en forma indefinida y sus integranates serán nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Secretaría de Energía. Los períodos tendrán un escalonamiento por año, para evitar que todos empiecen y terminen a la vez.
