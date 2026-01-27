Entre cierres y despidos, Milei llamó a invertir en la Argentina
El presidente Javier Milei recorrió este martes el Parque Industrial de Mar del Plata, acompañado por la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, y realizó un fuerte llamado a la inversión privada, a la que definió como el “eje central del crecimiento económico” del país, en un contexto marcado por cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo en distintos sectores productivos.
“Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo”, expresó el mandatario durante la recorrida.
Durante la visita, Milei mantuvo reuniones con empresarios y trabajadores del sector productivo local, insistiendo en la necesidad de atraer capitales privados como motor del desarrollo, mientras en paralelo se registran despidos, reducción de plantas industriales y cierres de firmas históricas en la industria nacional.
La actividad en el parque industrial se enmarca en una agenda que el Presidente viene desarrollando para reforzar el vínculo con el sector empresarial, promover un clima favorable a las inversiones y exponer los lineamientos económicos del Gobierno nacional, basados en la apertura de la economía y la desregulación.
En ese sentido, Milei volvió a remarcar la importancia de avanzar hacia un modelo sustentado en la “libertad económica, la iniciativa privada y la reducción del peso del Estado”, a los que señaló como pilares para generar empleo genuino y reactivar la economía, pese a las señales de recesión y contracción industrial que afectan a diversas regiones del país.
Como parte de la agenda en Mar del Plata, el Presidente también visitó la fábrica de la heladería Lucciano’s, donde afirmó que “Argentina tiene el mejor helado por lejos y todos en el mundo deberían probarlo”.