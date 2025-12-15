Entradas para el Mundial 2026 carísimas, pero… los hinchas argentinos están en el Top 5 de la FIFA
A 178 días de que ruede la pelota Trionda en México, Canadá y Estados Unidos, si bien los hinchas argentinos se mantienen en el Top 5 de cantidad de solicitud de entradas, el costo para acompañar a la selección campeona del mundo se quintuplicó. La comparación con Qatar 2022 genera un mix de bronca y nostalgia.
La FIFA brindó este fin de semana la última actualización respecto de la venta de tickets, que entró en su tercera etapa -el sorteo de selección aleatoria- y alcanzó las cinco millones de solicitudes en las primeras 24 horas a través de la web oficial. Allí, después de los tres países anfitriones lógicamente, aparecen -en orden- Colombia, con 367.376 pedidos; Inglaterra (140.291), Alemania (138.246), Brasil (101.576) y Argentina (101.056). Los que completan el top ten son Ecuador (92.022), Escocia (78.880), Francia (64.394), Australia (52.189) y España (49.002).
“La presencia de Escocia entre los diez primeros refleja la emoción de la afición al ver a la selección en el escenario mundial por primera vez en 28 años, lo que se suma a la creciente expectativa de que el fútbol unirá al mundo en Norteamérica dentro de seis meses”, afirmó la FIFA, que mantendrá abierta esta fase de venta hasta el próximo martes 13 de enero a las 13:00 (hora argentina).
En esta etapa, los hinchas pueden seleccionar el partido específico, la categoría de entrada y la cantidad de tickets que quieren comprar, siempre sujeto a algunas restricciones. Las entradas también estarán disponibles a través del Mercado de Reventa/Intercambio en la web de la FIFA desde este lunes 15 de diciembre de 2025.
Según los datos oficiales el duelo Colombia vs Portugal (Miami, 27 de junio) es el más buscado de este período, seguido por Brasil vs Marruecos (Nueva Jersey, 13 de junio), México vs República de Corea (Guadalajara, 18 de junio), Ecuador vs Alemania (Nueva Jersey, 25 de junio) y Escocia vs Brasil (Miami, 24 de junio).
La tabla comparativa dirá que los costos en caso de querer seguir toda la campaña de la selección argentina en el sexto y último Mundial de Lionel Messi quintuplica su valor respecto de Qatar 2022 para la edición 2026, la primera que tendrá 48 países y tres organizadores, lo que también aumenta el mecanismo de demanda que determina los precios de las entradas.
En la categoría más baja de las tres posibles, y sin contar los aéreos ni alojamiento en las diferentes sedes, ver los ocho partidos de la Albiceleste obligará a desembolsar 6.960 dólares. En Qatar, por siete encuentros, salió 1.467 dólares.
Si se desmenuza entre primera ronda y fase de eliminación directa, el valor va en aumento, lógicamente. Los tres primeros encuentros contra Argelia, Austria y Jordania por el grupo J (el debut en Kansas y los siguientes en Dallas) saldrían 265 dólares cada uno en su categoría 3, 500 dólares en la número 2 y 700 dólares en la 1.
¿Seguimos? Los 16avos, instancia que se incorporará al reglamento producto del aumento de participantes, podría ser en Miami si Argentina es primero de su zona, y ante el segundo del grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde), y el duelo de octavos de final (en Atlanta), saldrían casi lo mismo (270 dólares para la categoría 3 cada uno).
En cuartos de final, el 11 de julio y donde podría haber un histórico duelo Messi vs Cristiano Ronaldo si llega Portugal otra vez en Kansas, saldría el doble, unos 535 dólares.
La semifinal en Atlanta (en la lógica que no siempre se cumple ante Inglaterra) costaría 905 dólares la más barata, mientras que la gran final en Nueva Jersey el 19 de julio tiene la exorbitante cifra de 4.185 dólares para la categoría 3.
Se dijo, los precios no son iguales para todos. Por ejemplo, el debut de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles tiene el ticket más barato a 1.120 dólares y, en el otro extremo, el Haití vs Marruecos del 24 de junio en Atlanta sale 180 dólares.