Entradas para Argentina vs Venezuela: los precios que tendrán populares y plateas en el Monumental
La selección argentina se enfrentará ante Venezuela el jueves 4 de septiembre. La venta de entradas será a través de la plataforma Deportick, y ya se dieron a conocer los precios de los tickets.
El encuentro será el último oficial de la Albiceleste en casa (luego visitará a Ecuador), y ronda la idea de que por cuestiones de calendario pueda ser la despedida de Lionel Messi, quien el año próximo cumplirá 39 años de edad.
Por eso, a pesar de que la Scaloneta no necesita los puntos, se espera un gran marco en la cancha de River para ver un choque en el que la visita sí llega comprometida en la tabla, luchando mano a mano con Bolivia por un puesto que lo acerque a la cita mundialista.
Valores
Popular $90.000
Popular MENOR $29.000
Sívori y Centenario ALTA $158.000
Sívori y Centenario MEDIA $320.000
San Martin y Belgrano ALTA $260.000
San Martín y Belgrano BAJA $450.000
San Martín y Belgrano MEDIA $480.000.
La venta general comienza el miércoles 27 de agosto, desde las 17 horas, pero antes habrá una preventa con American Express, este martes 26 desde las 17 horas.
El canje o retiro de los tickets será en las boleterías del estadio los siguientes días y horarios:
Sábado 30/08: todos los sectores de 9 a 13 hs
Lunes 01/09: todos los sectores de 9 a 15 hs
Martes 02/09: todos los sectores de 9 a 15 hs
Miércoles 03/09: todos los sectores de 9 a 15 hs.