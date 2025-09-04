Entra en la etapa final la obra de saneamiento e integración urbana del arroyo Las Viejas en Paraná
Con recursos 100% municipales, la gestión de Rosario Romero avanza en la etapa final de la sistematización, saneamiento e integración urbana del arroyo Las Viejas, una intervención clave que mejora el entorno, renueva la infraestructura vial y genera un nuevo espacio de disfrute para la ciudadanía.
Los trabajos incluyen nuevos accesos viales, mejoras pluviales, pavimentación y la creación del Paseo del Sol, consolidando una transformación que impactará en lo ambiental, turístico y urbano.
La intendenta Rosario Romero destacó: “Es una obra muy importante que integra la zona y brinda calidad de vida. Además, permite que el balneario Thompson pueda estar saneado y habilitado este año para su disfrute. Se inició con financiamiento nacional, pero desde diciembre de 2023 la ciudad, con el aporte de los paranaenses, asumió el compromiso de continuarla con fondos propios”.
También hizo un llamado a los vecinos a cuidar los arroyos: “El municipio siempre está a disposición para recolectar residuos y elementos de gran porte. No hay que arrojarlos en los arroyos, debemos educarnos entre todos”.
La obra abarca 1.600 metros desde la confluencia de los arroyos Colorado y Culantrillo hasta el río Paraná, y se ejecuta con participación vecinal a través de la Unidad Ejecutora Municipal. Entre los avances se destacan:
- Finalización de la calle Darwin y conexiones domiciliarias de cloacas.
- Reja perimetral del canal en su tramo final.
- Nuevas trazas viales consensuadas con los vecinos.
- Próxima habilitación del acceso desde calle Ambrosetti al Paseo del Sol.
- Intervención integral en 3 de Febrero y Mantegazza, con mejoras en desagües pluviales.
- Recuperación vial con pavimentación en Darwin, Mantegazza y Du Graty.
Un vecino de la zona, Mario Cuatrín, remarcó: “Hace 20 años esta zona era un zanjón impenetrable y hoy nos ha cambiado la vida. Agradecemos a la intendenta y al ex intendente Adán Bahl por impulsar esta transformación”.
Funcionamiento del sistema
El conducto derivador permite descargar el caudal base tratado por filtros durante la temporada de playa y evacuar excedentes pluviales. Los filtros biológicos procesan el caudal base mediante tamizado de sedimentos y oxigenación natural por vegetación implantada.
Para la habilitación definitiva de las calles solo resta la colocación de luminarias LED solares.
En la recorrida participaron el jefe de Gabinete, Santiago Halle; el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice; y el subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao.