Enigmático mensaje de Victoria Villarruel tras la condena a Jair Bolsonaro
La vicepresidenta Victoria Villarruel se pronunció el jueves sobre la condena al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro con un sugestivo mensaje en su cuenta oficial de X. “Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos”, escribió.
El enigmático mensaje encajaría con la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien fue condenada a prisión domiciliaria en la Causa Vialidad.
Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos.
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 12, 2025
El martes, la vicepresidenta quedará a cargo del Poder Ejecutivo, cuando Javier Milei inicie un viaje a Paraguay, en donde tiene previsto participar de una nueva cumbre de CPAC.
La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó este jueves a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, en el proceso penal relacionado con el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula Da Silva.
Por cuatro votos contra uno el exmandatario fue condenado, al igual que los otros siete enjuiciados, involucrados en un plan para socavar las instituciones republicanas, luego de las elecciones de 2022, que derivaron en el triunfo de Lula, actualmente en el poder.