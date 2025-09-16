Enersa y la Policía de Entre Ríos firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la seguridad y el compromiso social
La empresa Enersa y la Policía de Entre Ríos sellaron un acuerdo marco de cooperación destinado a coordinar acciones conjuntas en materia de apoyo comunitario, seguridad ciudadana y cuidado ambiental en toda la provincia.
Del acto participaron el presidente de la distribuidora eléctrica, Uriel Brupbacher; el gerente general, Jorge Tarchini; y el jefe de la fuerza provincial, Claudio O. González.
Trabajo articulado y compromiso social
El convenio establece que ambas instituciones desarrollarán un trabajo articulado en operativos logísticos, tareas de prevención y acompañamiento en eventos comunitarios. También prevé la utilización coordinada de vehículos y equipamiento, la capacitación en áreas técnicas y sociales, y la puesta en marcha de iniciativas que promuevan la inclusión, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental.
Enersa será la responsable de supervisar las acciones derivadas del acuerdo, garantizando su transparencia, mientras que la Policía provincial se compromete a respetar los estándares técnicos y de calidad definidos por la empresa.
Con este convenio, Enersa reafirma su compromiso con los entrerrianos, impulsando un trabajo conjunto con la fuerza de seguridad provincial para potenciar el desarrollo social y territorial.