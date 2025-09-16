Maran Suites & Towers

Enersa y la Policía de Entre Ríos firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la seguridad y el compromiso social

Redacción | 16/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La empresa Enersa y la Policía de Entre Ríos sellaron un acuerdo marco de cooperación destinado a coordinar acciones conjuntas en materia de apoyo comunitario, seguridad ciudadana y cuidado ambiental en toda la provincia.

Del acto participaron el presidente de la distribuidora eléctrica, Uriel Brupbacher; el gerente general, Jorge Tarchini; y el jefe de la fuerza provincial, Claudio O. González.

Trabajo articulado y compromiso social

El convenio establece que ambas instituciones desarrollarán un trabajo articulado en operativos logísticos, tareas de prevención y acompañamiento en eventos comunitarios. También prevé la utilización coordinada de vehículos y equipamiento, la capacitación en áreas técnicas y sociales, y la puesta en marcha de iniciativas que promuevan la inclusión, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental.

Enersa será la responsable de supervisar las acciones derivadas del acuerdo, garantizando su transparencia, mientras que la Policía provincial se compromete a respetar los estándares técnicos y de calidad definidos por la empresa.

Con este convenio, Enersa reafirma su compromiso con los entrerrianos, impulsando un trabajo conjunto con la fuerza de seguridad provincial para potenciar el desarrollo social y territorial.

Tags:, , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X