Enersa y el Gobierno de Entre Ríos inauguraron un nuevo parque solar en el Autódromo de Paraná
El Gobierno de Entre Ríos y Enersa inauguraron un nuevo parque fotovoltaico en el Autódromo Ciudad de Paraná, con una capacidad instalada de 300 kilovatios generados a partir de energía solar limpia. Este emprendimiento se integra al sistema eléctrico provincial, mejorando la calidad del servicio y fortaleciendo la red en la zona.
“Instalamos 300 kW de potencia”, destacó el gerente general de Enersa, Jorge Tarchini, durante la inauguración. “Nos permite generar energía local y limpia, reforzar el sistema en horarios de mayor demanda y, cuando no hay picos de consumo, inyectamos energía a la red para mejorar el servicio general”, explicó.
La planta, que es el segundo parque solar desarrollado por Enersa, forma parte de una estrategia de expansión de infraestructura sustentable basada en energías renovables. Su ubicación estratégica dentro del predio del Autódromo permite aprovechar al máximo el recurso solar y optimizar la eficiencia energética del sistema eléctrico local.
El gobernador Rogelio Frigerio acompañó la puesta en marcha del nuevo parque junto a autoridades provinciales y municipales, además de representantes de la empresa estatal.
Con esta obra, Enersa consolida su rol como empresa pública líder en innovación energética, invirtiendo en tecnología, infraestructura y generación sustentable para impulsar el desarrollo energético de Entre Ríos.