Enersa y el Club de Pescadores de Paraná firmaron un convenio para fortalecer la cooperación institucional y comunitaria
La empresa Enersa y el Club de Pescadores de Paraná firmaron un convenio de cooperación con el propósito de impulsar acciones conjuntas que fortalezcan el vínculo institucional entre ambas entidades, potencien sus capacidades operativas y promuevan beneficios para la comunidad.
El acuerdo fue rubricado por Uriel Brupbacher, presidente de Enersa, y Eduardo Quiróz, presidente del Club de Pescadores, y establece un marco institucional de colaboración destinado al desarrollo de proyectos, actividades y servicios que contribuyan tanto al crecimiento organizacional como al compromiso social de las instituciones.
En el marco del convenio, Enersa se compromete a brindar apoyo técnico y logístico en todas aquellas acciones que fortalezcan la relación con el Club y promuevan la ejecución de iniciativas conjuntas, además de colaborar en proyectos específicos vinculados a la comunidad.
Por su parte, el Club de Pescadores pondrá a disposición sus instalaciones para la realización de actividades de interés común y colaborará en la difusión de campañas institucionales de Enersa, ayudando a que los mensajes lleguen a sus socios y al público en general.
Este acuerdo potencia el uso de recursos, articula el trabajo entre el sector energético y el ámbito social, refuerza la presencia comunitaria y abre nuevas oportunidades de desarrollo para los vecinos de Paraná.