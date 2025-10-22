Enersa tuvo una destacada participación en la apertura del X Congreso Internacional sobre Trabajos con Tensión y Seguridad Eléctrica en Paraná
La empresa Energía de Entre Ríos S.A. (Enersa) participó de la apertura oficial del X Congreso Internacional sobre Trabajos con Tensión y Seguridad en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica (X CITTES 2025), que se desarrolla del 21 al 24 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.
El encuentro reúne a empresas, organismos del sector energético, especialistas y referentes eléctricos de América Latina y Europa, con el propósito de fomentar la cooperación técnica, la seguridad y la innovación en el sector eléctrico.
Durante el acto inaugural estuvieron presentes el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el gerente general, Jorge Tarchini, quienes destacaron la relevancia del congreso como espacio de intercambio técnico y fortalecimiento de la seguridad en los trabajos con tensión. También participaron autoridades del sector, como Marcelo Cassin, presidente de la CIER, y Claudio Bulacio, secretario ejecutivo del CACIER.
En su discurso, Brupbacher subrayó el valor estratégico de estos encuentros para el desarrollo del sector y el papel del capital humano en la evolución de las organizaciones:
“El capital humano es el recurso más valioso que tiene cualquier empresa. Estos encuentros fortalecen la formación, el intercambio y las relaciones que potencian al sector eléctrico en toda la región”.
Por su parte, Jorge Tarchini destacó la capacidad técnica y operativa de Enersa en toda la provincia:
“En Enersa contamos con ocho equipos de media tensión y dos de alta tensión que trabajan en líneas energizadas todos los días para asegurar un servicio confiable en toda la provincia”.
En el marco del congreso, Enersa tiene una participación destacada como empresa auspiciante, en coincidencia con la conmemoración de sus 20 años de trayectoria y compromiso con el desarrollo energético de Entre Ríos y la región. Asimismo, la compañía participa con trabajos técnicos y demostraciones de campo en la Estación Transformadora “Gran Paraná”, donde se realizan prácticas en líneas energizadas de 132 kV y 33 kV, como el reemplazo de aisladores y tareas de mantenimiento de suspensión.
Con su participación en este evento internacional, Enersa reafirma su liderazgo regional en seguridad eléctrica y desarrollo tecnológico, consolidándose como referente en trabajos con tensión y mantenimiento de redes eléctricas.