Enersa trabaja de manera ininterrumpida para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas
El fuerte temporal que afectó a Entre Ríos dejó sin suministro eléctrico a sectores urbanos y rurales del norte provincial. Desde la empresa Enersa informaron que las cuadrillas trabajan de manera ininterrumpida en los distintos puntos dañados, pese a las dificultades generadas por caminos anegados y sectores de difícil acceso.
Los equipos técnicos continúan desplegados con el objetivo de restablecer el servicio en las zonas que todavía presentan inconvenientes.
La tormenta comenzó durante la madrugada de este jueves y, en algunos puntos, se extendió hasta el mediodía. La intensa actividad eléctrica y las ráfagas de viento provocaron daños en líneas y postes, lo que generó interrupciones del servicio.
En el departamento Federal, se vio afectada la zona urbana de la ciudad de Federal, en inmediaciones de avenida Presidente Perón, entre Rocamora y Uruguay. También se registraron problemas en áreas rurales como Cimarrón, San Lorenzo, Las Delicias, San Isidro, Colonia Federal, Banderas, Francisco Ramírez, Miñones, Santa Lucía y Vizcaya, una de las más comprometidas, donde se reportaron árboles caídos, voladuras de techos y caminos anegados.
En Federación, el servicio estuvo interrumpido entre las 10 y las 13:10, aunque actualmente se encuentra normalizado. Además, se produjeron cortes en zonas rurales de Hartwing y Ascona, y en áreas de Ruta 4 y Robledo, en jurisdicción de Chajarí.
También hubo inconvenientes en la zona rural de Mulitas, en el departamento Feliciano, y en el área de Los Charrúas.
Para más información, la empresa recordó que se puede consultar a través de sus redes sociales (@Enersaarg). Ante reclamos o situaciones de riesgo, está disponible la línea gratuita 0800-777-0080, las 24 horas.