Enersa subsidiará la tarifa eléctrica para las Familias de Abrigo en Entre Ríos
La Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) firmaron un convenio que establece una bonificación especial en el precio de la electricidad para el programa Familias de Abrigo, destinado al cuidado de niños y niñas que debieron ser separados de su hogar por situaciones de vulneración de derechos.
El acuerdo, rubricado por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y la titular del Copnaf, Clarisa Sack, prevé una reducción de hasta 500 kilovatios hora (kWh) en el consumo básico de electricidad. El beneficio es compatible con otros programas sociales, entrará en vigencia de inmediato y contará con un representante institucional de Enersa encargado de coordinar la implementación junto al Copnaf.
Acompañamiento a las Familias de Abrigo
Las Familias de Abrigo reciben de forma transitoria en sus hogares a niños y niñas hasta que la justicia y los organismos competentes resuelvan su situación legal y social. En ese tiempo, garantizan alimentación, salud, descanso, vínculos afectivos y espacios de juego.
Durante la firma del convenio, Brupbacher resaltó:
“Para Enersa es importantísimo acompañar a aquellas familias que colaboran en la crianza y el cuidado de niños y niñas. Con este beneficio de 500 kWh queremos estar presentes y respaldar a quienes se suman al programa Familias de Abrigo”.
Por su parte, Sack valoró el impacto de la medida:
“Este beneficio va a verse reflejado directamente en la factura. Es una manera de apoyar a las Familias de Abrigo y entendemos que este es el camino de gestión en el que tenemos que avanzar”.
Con esta iniciativa, Enersa reafirma su compromiso con la equidad energética, la inclusión social y las políticas públicas orientadas a una provincia más justa y sustentable.