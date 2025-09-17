Enersa se suma a la plataforma “Mi Entre Ríos” para digitalizar trámites y servicios
Enersa firmó un convenio con la Secretaría de Modernización de Entre Ríos para integrar sus gestiones a la plataforma digital “Mi Entre Ríos”, el sistema provincial que busca simplificar trámites y ampliar el acceso a servicios digitales para la ciudadanía.
En la reunión participaron el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el gerente general, Jorge Tarchini; y el secretario de Modernización, Emanuel Gainza.
El acuerdo permitirá que los usuarios de Enersa realicen trámites y gestiones de manera centralizada, ágil y segura desde la plataforma digital.
Con esta incorporación, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos avanzan en la modernización de la administración pública, promoviendo la transparencia, eficiencia e innovación en la prestación de servicios.