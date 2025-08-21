Enersa reparó un desperfecto en la Estación Transformadora Paraná Norte que provocó un corte de energía en varios barrios de la ciudad
Un desperfecto en un transformador de corriente en la Estación Transformadora Paraná Norte, ubicada en la intersección de Don Bosco y Blas Parera, generó la interrupción del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad entre las 23:30 del miércoles y las 2:00 de la madrugada del jueves.
El corte afectó a barrios como Puerto Barrancas, Toma Nueva, Toma Vieja, Seminario y Fraternidad, además de sectores de las calles Rondeau (entre José Hernández y Darwin; entre Echeverría y Jozami; entre Francia y Don Bosco), Blas Parera (entre Antonio Crespo y El Guayacán), Don Bosco (entre Sudamérica y Blas Parera), Suipacha (entre Padre Corona y Vucetich) y Ayacucho (entre La Vieja del Agua y Ambrosetti), entre otros.
Frente a la magnitud de la falla y la cantidad de usuarios afectados, Enersa activó el Plan de Contingencias, desplegando cuadrillas técnicas que trabajaron intensamente para evaluar los daños y reconfigurar el sistema.
Gracias a esta labor, el servicio se restableció de manera progresiva y en el menor tiempo posible. Desde la distribuidora se destacó la rápida y coordinada tarea del personal técnico y se agradeció la comprensión de los usuarios afectados.