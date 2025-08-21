Maran Suites & Towers

Enersa reparó un desperfecto en la Estación Transformadora Paraná Norte que provocó un corte de energía en varios barrios de la ciudad

Redacción | 21/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Un desperfecto en un transformador de corriente en la Estación Transformadora Paraná Norte, ubicada en la intersección de Don Bosco y Blas Parera, generó la interrupción del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad entre las 23:30 del miércoles y las 2:00 de la madrugada del jueves.

El corte afectó a barrios como Puerto Barrancas, Toma Nueva, Toma Vieja, Seminario y Fraternidad, además de sectores de las calles Rondeau (entre José Hernández y Darwin; entre Echeverría y Jozami; entre Francia y Don Bosco), Blas Parera (entre Antonio Crespo y El Guayacán), Don Bosco (entre Sudamérica y Blas Parera), Suipacha (entre Padre Corona y Vucetich) y Ayacucho (entre La Vieja del Agua y Ambrosetti), entre otros.

Frente a la magnitud de la falla y la cantidad de usuarios afectados, Enersa activó el Plan de Contingencias, desplegando cuadrillas técnicas que trabajaron intensamente para evaluar los daños y reconfigurar el sistema.

Gracias a esta labor, el servicio se restableció de manera progresiva y en el menor tiempo posible. Desde la distribuidora se destacó la rápida y coordinada tarea del personal técnico y se agradeció la comprensión de los usuarios afectados.

