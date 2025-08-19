Enersa refuerza el suministro eléctrico con un tendido subterráneo en Paraná
Enersa está ejecutando un tendido subterráneo de Media Tensión sobre calle Gregoria Matorras de San Martín y Boulevard Moreno, destinado a alimentar la nueva Subestación Transformadora que abastece al Centro Provincial de Convenciones y al Mirador Tec.
La obra contempla la instalación de 1.600 metros de cable de Media Tensión, conectando la nueva subestación con la red eléctrica existente. Esta conexión permite cerrar el anillo entre las instalaciones ya en servicio, optimizando la operación y reforzando la confiabilidad del suministro en la zona.
El proyecto responde a la alta demanda del área, donde se encuentran instituciones públicas, comercios y viviendas, y apunta a ofrecer soluciones energéticas modernas, adecuadas al crecimiento urbano y a las necesidades del sector.
Esta intervención forma parte del compromiso de Enersa y del Gobierno de Entre Ríos de garantizar un servicio seguro y de calidad, acompañando el desarrollo social y productivo de la provincia con una visión de futuro.