Enersa refuerza el sistema eléctrico en Villa Elisa y mejora el suministro en una zona productiva
La empresa Enersa lleva adelante una obra en Villa Elisa con el objetivo de optimizar la calidad del servicio eléctrico y fortalecer el sistema en un área productiva suburbana, beneficiando tanto al sector industrial como a usuarios residenciales de la zona.
La intervención responde a la demanda energética de la planta incubadora de la firma avícola NOELMA S.A., que requiere una potencia de 450 kW. Sin embargo, el proyecto fue diseñado con una capacidad superior a la estrictamente necesaria, con el fin de acompañar el crecimiento del sector y mejorar el desempeño integral de la red.
En ese marco, se ejecuta la construcción y remodelación de aproximadamente 2.300 metros de línea de media tensión, cuya configuración definitiva será una red trifásica de 13,2 kV. Esta adecuación permite incrementar la capacidad operativa, reducir riesgos de sobrecarga y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico.
Asimismo, se instaló un transformador trifásico destinado a abastecer granjas que actualmente operan con suministro monofásico, lo que permitirá optimizar la calidad de los procesos productivos.
Con estas mejoras, se consolida una red eléctrica más eficiente y preparada para el crecimiento, acompañando el desarrollo productivo y garantizando a los vecinos de Villa Elisa un servicio más estable y de mayor calidad.